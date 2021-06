Alors que Dominic Thiem est en plein « refor­ma­tage » de son envi­ron­ne­ment proche, il semble que Nicolas Massu ne soit pas pour le moment en danger.

Dominic Thiem compte sur lui comme il l’a expliqué lors de son point presse avant son entrée en lice à Majorque : « Cela n’a pas été facile pour moi cette saison, mais Nicolas arrive toujours à être positif, à tirer le bon côté des choses, cela me transmet une bonne énergie, et cela m’aide beau­coup. Et même si je ne me sens pas bien sur le courts ces derniers temps, il a toujours été là, il m’a toujours soutenu sans m’ac­ca­bler. Il faut que je sois patient car je sens que je vais bientôt revenir à mon niveau. J’en profite donc pour le remer­cier d’être toujours là et de me soutenir sans faillir » a expliqué l’Autrichien. Voila de quoi rassurer Nicolas Massu qui a peut‐être eu peur en appre­nant les dernières déci­sions prises par son joueur.