Disparu des radars depuis de nombreuses années, Bernard Tomic, ancien 17e joueur mondial et consi­déré comme l’un des grands espoirs du tennis mondial lors de ses débuts chez les profes­sion­nels, a refait parler de lui en ce mardi 24 juin 2025.

Après s’être extirpé des quali­fi­ca­tions sur l’ATP 250 de Majorque en battant deux joueurs sérieux, De Jong (104e mondial) et Kovacevic (77e), l’en­fant terrible du tennis austra­lien s’est offert son compa­triote, Rinky Hijikata (88e), au premier tour du tournoi espa­gnol : 3–6, 7–5, 6–2.

C’est tout simple­ment sa première victoire sur le circuit prin­cipal depuis cinq ans.

Welcome back, Bernard Tomic.



