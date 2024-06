Interrogé sur l’avenir du tennis dans le cadre du tournoi sur herbe qu’il orga­nise à Majorque, Toni a défini son choix pour les années à venir.

« Alcaraz est meilleur, il fait plus de choses sur le terrain que Sinner. Je vois Alcaraz avec plus d’op­tions pour faire plus de choses. Sinner a beau­coup de contrôle, même si Alcaraz est un peu meilleur en termes de mental. Les deux sont égale­ment forts sur toutes les surfaces car le jeu est devenu vrai­ment plus homogène »