Toni Nadal, qui a dévoilé une discussion entre son neveu et Bill Gates, a accordé une interview au quotidien espagnol Marca où il s’exprime sur l’annulation de Wimbledon et celle de son tournoi, à Majorque. L’oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal compte bien trouver une solution pour tenter de l’organiser en 2020 : « C’est une nouvelle que nous attendions car il était difficile de déplacer Wimbledon. Pour Majorque, nous nous laissons une marge de manoeuvre pour organiser le tournoi plus tard. A Majorque, vous pouvez jouer en septembre et en octobre sans problème. Normalement, le temps est bon jusqu’en décembre. Mais pour que l’organisation décale le tournoi à une autre date, il faut attendre que l’ATP décide si la saison est annulée ou pas. Le temps est meilleur à Majorque en octobre qu’à Wimbledon en juillet. Le problème n’est pas le gazon mais si la vie est redevenue normale. »

Le tournoi de Majorque devait effectuer son retour sur le circuit ATP en 2020 après 18 ans d’absence (il a été organisé entre 1998 et 2002). Stuttgart et Berlin ont également fait part de leur volonté pour trouver une nouvelle date. Affaire à suivre…