Novak Djokovic a disputé un match d’ex­hi­bi­tion à Majorque pour l’inau­gu­ra­tion du court central. Avec son coach Goran Ivanisevic, contre Feliciano Lopez et Tommy Haas, le numéro 1 mondial était tout sourire, et il en a profité pour faire le show. On comprend l’état d’es­prit du serbe après avoir remporté son 19e Grand Chelem à Roland‐Garros dimanche dernier. Tennis Word a capté quelques images.

Pour rappel, Nole est inscrit en double à Majorque la semaine précé­dant Wimbledon avec l’Espagnol Carlos Gomez‐Herrera.