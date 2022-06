Depuis Majorque où il va faire son entrée en lice ce mercredi contre Ilya Ivashka, Stefanos Tsitsipas a répondu à plusieurs ques­tions de la Ultima Hora. Il a notam­ment réagi avec des étoiles dans les yeux au 14e sacre à Roland‐Garros de l’im­mense Rafael Nadal.

« Je pense qu’il n’y a pas beau­coup de joueurs capables de faire tout ce que Rafa nous a montré au fil des ans. Il s’est montré disci­pliné, travailleur et constant. Il a toujours continué à s’en­traîner pour s’amé­liorer et apprendre. Il ne trouve pas d’ex­cuses quand les choses ne vont pas bien, malgré tout ce qui lui est arrivé au pied, même dans ses pires moments, il a toujours su se relever et est un exemple pour tout le monde. Nadal fait des choses qui semblent impos­sibles. Sa capa­cité de travail, son humi­lité, sa compé­ti­ti­vité, son effort, son sacri­fice… Ce sont autant de choses dont on a toujours à apprendre. Rafa Nadal est plus qu’un athlète ou un joueur de tennis, c’est une icône du sport. »