Alors que l’ATP 250 de Marbella a débuté ce dimanche, deux légendes du jeu étaient notam­ment présentes au Tennis Club de Puente Romano : Bjorn Borg et Manolo Santana. Le premier, lauréat de 11 tour­nois du Grand Chelem et amou­reux de la région pour s’être marié à Mariana Simionescu en 1980 avant d’être nommé direc­teur du club, était notam­ment venu observer les premiers pas de son fils sur le Challenger qui s’est disputé la semaine dernière (défaite 1–6, 0–6). Il a donc pu rencon­trer une autre légende de la petite balle jaune avec l’Espagnol Manolo Santana qui était présent et en pleine forme pour remettre le trophée du vain­queur de ce tournoi secondaire.

