Excellent après la reprise du tennis en 2020 avec une demie à l’US Open, des quarts à Roland‐Garros et au Masters 1000 de Paris, Pablo Carreno‐Busta a beau­coup plus de mal en 2021. Blessé et contraint d’aban­donner au 3ème tour en Australie contre Dimitrov, il s’est ensuite incliné direc­te­ment à Dubaï contre Fucsovics. Tête de série à Marbella, il a affiché ses doutes en confé­rence de presse.

« La saison est assez compli­quée pour moi, j’ai été blessé à l’Open d’Australie et je n’ai pas pu rejouer avant Dubaï. Ensuite, nous avons décidé de ne pas nous rendre à Miami pour préparer la tournée sur terre battue de la meilleure façon possible. La vérité est que je ne sais pas où j’en suis. Je ne sais pas si j’ar­rive à 100% à Marbella, ce qui est clair, c’est que je reviens avec une grande envie de jouer, surtout en Espagne. »