Depuis qu’il est en couple avec Badosa, on ne peut pas dire que Tsitsipas soit au sommet de son art.

Battu dès son entrée en lice à Stuttgart par Gasquet, au 2ème tour à Halle par Jarry, il s’est incliné hier face à Yannick Hanfmann à Marbella.

Interrogé en confé­rence de presse au sujet de cette nouvelle décon­venue, le Grec a voulu d’emblée écarter l’idée que c’est sa rela­tion amou­reuse avec la joueuse espa­gnole qui serait à l’ori­gine de ses contre‐performances.

« C’est ma joueuse préférée. Quand elle joue, je me vois, il y a beau­coup de choses que je la vois faire sur le court et que je ferais aussi, elle m’ins­pire, alors j’es­père l’ins­pirer aussi. Elle m’ins­pire, alors j’es­père l’ins­pirer aussi. Cela me fait aimer encore plus le tennis, cela me motive à être meilleure. Je n’ai peut‐être pas gagné beau­coup de matches ces dernières semaines, mais ce n’est pas sa faute, quand je suis sur le court, c’est ma responsabilité »