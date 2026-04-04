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À 36 ans, l’Argentin Marco Trungelliti écrit l’his­toire du tennis !

Par
Thomas S
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C’est sans aucun doute la belle histoire de ce début de saison 2026.

Quelques jour après être devenu le plus vieux joueur, depuis 50 ans, à inté­grer pour la première fois le Top 100 mondial, Marco Trungelliti a frappé encore plus fort ce samedi.

Impressionnant vain­queur du 19e joueur mondial et tête de série numéro 1 de l’ATP 250 de Marrakech, Luciano Darderi (6−4, 7–6), l’Argentin est devenu à cette occa­sion le joueur le plus âgé de l’his­toire à disputer une première finale sur le circuit principal. 

Une magni­fique récom­pense pour ce joueur de plus de 36 ans, qui a passé presque toute sa carrière sur le circuit Challenger et qui s’était illustré il y a quelques années en dénon­çant publi­que­ment le fléau des matchs truqués liés aux paris sportifs. 

Pour un premier titre ATP, il sera opposé à son compa­triote, Ugo Carabelli, ou au jeune espa­gnol, Rafael Jodar. 

Publié le samedi 4 avril 2026 à 16:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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