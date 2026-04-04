C’est sans aucun doute la belle histoire de ce début de saison 2026.
Quelques jour après être devenu le plus vieux joueur, depuis 50 ans, à intégrer pour la première fois le Top 100 mondial, Marco Trungelliti a frappé encore plus fort ce samedi.
Impressionnant vainqueur du 19e joueur mondial et tête de série numéro 1 de l’ATP 250 de Marrakech, Luciano Darderi (6−4, 7–6), l’Argentin est devenu à cette occasion le joueur le plus âgé de l’histoire à disputer une première finale sur le circuit principal.
Une magnifique récompense pour ce joueur de plus de 36 ans, qui a passé presque toute sa carrière sur le circuit Challenger et qui s’était illustré il y a quelques années en dénonçant publiquement le fléau des matchs truqués liés aux paris sportifs.
The oldest first‐time ATP Tour finalist EVER 🤩— Tennis TV (@TennisTV) April 4, 2026
Trungelliti downs defending champ Darderi to make history in Marrakech !#GrandPrixHassanII pic.twitter.com/zo0jZTYvlr
Pour un premier titre ATP, il sera opposé à son compatriote, Ugo Carabelli, ou au jeune espagnol, Rafael Jodar.
Publié le samedi 4 avril 2026 à 16:44