C’est sans aucun doute la belle histoire de ce début de saison 2026.

Quelques jour après être devenu le plus vieux joueur, depuis 50 ans, à inté­grer pour la première fois le Top 100 mondial, Marco Trungelliti a frappé encore plus fort ce samedi.

Impressionnant vain­queur du 19e joueur mondial et tête de série numéro 1 de l’ATP 250 de Marrakech, Luciano Darderi (6−4, 7–6), l’Argentin est devenu à cette occa­sion le joueur le plus âgé de l’his­toire à disputer une première finale sur le circuit principal.

Une magni­fique récom­pense pour ce joueur de plus de 36 ans, qui a passé presque toute sa carrière sur le circuit Challenger et qui s’était illustré il y a quelques années en dénon­çant publi­que­ment le fléau des matchs truqués liés aux paris sportifs.

The oldest first‐time ATP Tour fina­list EVER 🤩



Trungelliti downs defen­ding champ Darderi to make history in Marrakech !#GrandPrixHassanII pic.twitter.com/zo0jZTYvlr — Tennis TV (@TennisTV) April 4, 2026

Pour un premier titre ATP, il sera opposé à son compa­triote, Ugo Carabelli, ou au jeune espa­gnol, Rafael Jodar.