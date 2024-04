5 victoires en 7 matchs. C’est le bilan de Matteo Berrettini depuis son retour de bles­sure à la cheville, contractée lors du dernier US Open en septembre 2023. Finaliste sur le Challenger de Phoenix puis au bord de l’éva­nouis­se­ment à Miami contre Andy Murray, l’Italien est reparti de l’avant sur l’ATP 250 de Marrakech où il a balayé Alexander Shevchenko (56e) au premier tour : 6–2, 6–1.

« Je l’ai dit à maintes reprises, mais sept mois sans jouer, c’est long. Cela m’a manqué et c’est pour­quoi j’ai autant d’énergie en ce moment. Je prends plaisir à jouer et j’ai vrai­ment bien joué. Pour mon retour, je ne m’at­ten­dais pas à jouer autant de matches d’af­filée, mais c’est bien, c’est ce dont j’avais besoin. C’est proba­ble­ment l’une des raisons pour lesquelles j’ai gagné ce match. Je me sens bien et je suis vrai­ment heureux d’être ici au Maroc », a déclaré le fina­liste de Wimbledon 2021 qui affron­tera Jaume Munar en huitièmes de finale du tournoi marocain.