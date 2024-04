Alors qu’il a mené 6–4, 3–1 et 40–0 sur le service de son adver­saire, Jaume Munar, Matteo Berrettini a fina­le­ment dû batailler en trois sets pour se quali­fier en quarts de finale de l’ATP 250 de Marrakech (6−4, 4–6, 6–3, en 2h22 de jeu). Une victoire qui va faire beau­coup de bien au moral de l’Italien, revenu depuis peu d’une longue blessure.

« C’est le tennis, je suppose. Je suis très fier de ce que j’ai fait, mais en même temps, si vous commencez à trop penser à ce qui s’est passé, vous ne serez jamais capable de gagner un match comme celui‐là. C’est sûr que je me suis un peu maudit, mais la meilleure chose à faire, c’est de penser au point suivant et à la façon dont on va gagner le match. C’est ce que j’ai fait. Je me suis pardonné ce moment et j’ai continué, et à la fin j’ai gagné », a déclaré l’ac­tuel 135e mondial sur le court.

Pour une place dans le dernier carré, le fina­liste de Wimbledon 2021 affron­tera son compa­triote et grand ami, Lorenzo Sonego.