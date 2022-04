David Goffin est vrai­ment de retour aux affaires !

Après des mois perturbés par les bles­sures, le Belge a renoué avec le succès en s’of­frant le titre sur l’ATP 250 de Marrakech. Opposé au Slovaque Alex Molcan (65e) en finale, David s’est imposé alors qu’il avait concédé la première manche : 3–6, 6–3, 6–3, après 2h de jeu.

C’est le sixième trophée de la carrière de Goffin et le premier depuis plus d’un an et son sacre à Montpellier en février 2021.

Détenteur d’une wild‐card sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, il affron­tera ce mardi le qualifié tchèque Jiri Lehecka, 98e mondial.