L’ATP 250 de Marrakech ne s’at­ten­dait certai­ne­ment pas à pareille nouvelle.

Alors que le tournoi a débuté depuis ce lundi et que quatre matchs étaient au programme de cette journée de mercredi en plus de la fin de la rencontre entre Benjamin Bonzi et le Russe Vatutin (victoire du Français 6–3, 6–3), plusieurs joueurs dont Dan Evans, tête de série numéro 2, ont refusé de jouer sur le court central et le court numéro 2 en raison de la mauvaise qualité de la surface et du manque de terre battue.

🧱 La asom­brosa razón por la que se ha retra­sado la jornada en el ATP Marrakechhttps://t.co/rqF3YDPHNj — Punto de Break (@PuntoDBreak) April 5, 2023

Une situa­tion assez inédite pour un tournoi classé ATP 250. Espérons pour les joueurs et les fans que l’or­ga­ni­sa­tion va rapi­de­ment régler le problème.