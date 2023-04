En confé­rence de presse à Marrakech, Hugo Gaston a confirmé l’in­for­ma­tion de L’Equipe. Séparé de son entraî­neur de toujours, Marc Barbier, avec qui il est resté en bons termes, le Français de 22 ans a entamé une période d’essai avec l’an­cien 14e joueur mondial en 2003 et quatre fois quart de fina­liste en Grand Chelem, Younes El Aynaoui.

Après avoir entamé ce virage impor­tant dans sa jeune carrière par une victoire contre Jan‐Lennard Struff au 1er tour de l’ATP 250 maro­cain (3−6, 6–4, 7–5), le huitième de fina­liste de Roland‐Garros 2020 a expliqué sa déci­sion et fait part de ses ambitions.

« J’avais besoin du discours et de l’ap­proche d’un joueur qui a connu le très haut niveau, et Younes l’a connu. C’est bien tombé, parce que le premier tournoi a lieu chez lui, en quelque sorte. Et on a pu faire une semaine d’en­traî­ne­ment sur place, la semaine d’avant. Pour l’ins­tant ça se passe très bien. On se concentre sur Marrakech et ensuite on aura une discus­sion pour aborder la suite (…) Le top 100 ? Pour l’ins­tant c’est ric‐rac mais je me dis que si je joue bien, ça va le faire. L’objectif c’est de rentrer à Roland avec mon clas­se­ment, parce que j’en suis capable. Je vais faire le maximum. Ensuite, je souhaite aller plus loin, beau­coup plus haut que la 100e place. »

A noter que Gaston défiera Lorenzo Musetti en huitièmes de finale à Marrakech mercredi.