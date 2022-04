David Goffin n’avait plus gagné deux matchs d’af­filée sur le circuit ATP depuis le tournoi de Sydney en tout début d’année. Ce mercredi, il s’est qualifié pour les quarts de finale à Marrakech grâce à une grosse victoire contre le spécia­liste de la terre battue, Pablo Andujar : 5–7, 7–6(4), 6–3, en 2h46.

« Ce fut un match typique de terre battue, avec des breaks au moment de servir pour le gain des sets. C’est le genre de match dont j’avais besoin au début de la saison sur terre battue. Je suis content de la manière dont j’ai pu garder mon calme, et plus parti­cu­liè­re­ment après la perte du premier set. J’ai continué à rester positif, à essayer de faire de mon mieux et au final, je suis parvenu à renverser la situa­tion. Je suis très heureux. Cela fait deux victoires consé­cu­tives. J’aurai un match supplé­men­taire demain et c’est vrai­ment bien pour mon premier tournoi sur terre battue », s’est réjoui le Belge dans des propos rapportés par Le Soir.

Il affron­tera un autre espa­gnol, Roberto Carballes Baena, pour une place dans le dernier carré au Maroc.