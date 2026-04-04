Demi‐finaliste à Marrakech et vain­queur surprise de Corentin Moutet, l’Argentin est loin de la période où il avait décidé à juste titre de devenir un lanceur d’alerte.

Ses propos livrés à nos collègues de L’Équipe dans leur rubrique Explore résonnent encore dans nos oreilles et ils ont permis de se rendre compte du phéno­mène et aussi de prendre des déci­sions : « Si on vous propose 300 euros pour un premier tour et que quelqu’un vous offre 5 000 euros pour truquer un match de tennis, vous direz non une fois, deux fois, trois fois, mais quand vous rentrez chez vous sans le sou et que vous voyez les autres le faire, ça devient diffi­cile de refuser. On m’a proposé 50 000 dollars pour truquer un match. 50 000 dollars pour une heure de travail. Si tu commences à y penser, ne serait‐ce qu’un peu, tu es fichu. C’est géné­ra­le­ment ce qui se passe. »

On peut donc imaginer la joie de Marco qui sera dans le top 100 ce lundi. Ce sera le plus vieux joueur depuis 40 ans à parvenir à réaliser ce petit exploit. Au Maroc, ce samedi, il affronte Luciano Darderi, tête de série numéro 1 du tournoi.