On a beau nous expli­quer que le tennis n’a plus la cote en Espagne avec la montée du padel, le fait est que derrière le génial Carlos Alcaraz, un certain Rafael Jodar, âgé de 20 ans est entrain de faire peur.

Vainqueur en finale à Marrakech en domi­nant l’Argentin Trungelliti assez faci­le­ment (6−3, 6–2), l’Espagnol a été impres­sion­nant de maitrise.

Début avril 2025 : 911e mondial et encore étudiant à l’Université de Virginie



5 avril 2026 : 57e mondial ! Premier titre ATP pour son 7e tournoi sur le circuit !



💎Rafael Jodar, 19 ans (2006) ! L’Espagne va encore très bien manger ! 🇪🇸pic.twitter.com/YjTfRrCYtH — Tennis Legend (@TennisLegende) April 5, 2026

Lundi, il sera 57ème à l’ATP et il faudra suivre de près l’en­semble de ses résul­tats lors de sa saison sur terre battue sa surface de prédilection.