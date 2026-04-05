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Rafael Jodar titré à Marrakech, l’Espagne ne s’es­souffle jamais…

Par
Jean Muller
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On a beau nous expli­quer que le tennis n’a plus la cote en Espagne avec la montée du padel, le fait est que derrière le génial Carlos Alcaraz, un certain Rafael Jodar, âgé de 20 ans est entrain de faire peur. 

Vainqueur en finale à Marrakech en domi­nant l’Argentin Trungelliti assez faci­le­ment (6−3, 6–2), l’Espagnol a été impres­sion­nant de maitrise.

Lundi, il sera 57ème à l’ATP et il faudra suivre de près l’en­semble de ses résul­tats lors de sa saison sur terre battue sa surface de prédilection.

Publié le dimanche 5 avril 2026 à 18:26

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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