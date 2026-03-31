La saison sur terre battue vient de commencer et réserve déjà des surprises !
Au premier tour de l’ATP 250 de Marrakech, le Français Quentin Halys, 90e joueur mondial et huitième de finaliste du Masters 1000 de Miami, a été battu par le jeune marocain de 18 ans, Karim Bennani, 731e joueur mondial !
Forcément ému après sa victoire en trois sets (6−4, 6–7 [5], 6–2), l’espoir s’est laissé tomber au sol avant d’aller saluer son adversaire. Il disputait son tout premier match sur le circuit principal.
Incredible scenes in Marrakech.
18 year old world #731 Karim Bennani falls flat on his back on the clay as he beats world #90 Quentin Halys.
This is his 1st ever ATP match win. 🥹
Beautiful moment that he’ll never forget.
🇲🇦❤️
Et la journée fut encore plus belle pour le tennis marocain puisque Taha Baadi (587e mondial à 24 ans) s’est lui imposé contre l’Australien Aleksandar Vukic (84e mondial) : 6–2, 3–6, 6–1.
Latest 3 Moroccans to win an ATP Tour match :
Lamine Ouahab – 2018
Taha Baadi – Today
Karim Bennani – Today
A good day for Moroccan tennis 🇲🇦 pic.twitter.com/0ZVjuM52q5
Une journée historique pour le tennis marocain qui attendait une victoire au niveau ATP depuis 2018 !
Publié le mardi 31 mars 2026 à 08:22