Un joueur fran­çais du top 100, huitième de fina­liste à Miami, battu par le 731e joueur mondial !

Baptiste Mulatier
La saison sur terre battue vient de commencer et réserve déjà des surprises ! 

Au premier tour de l’ATP 250 de Marrakech, le Français Quentin Halys, 90e joueur mondial et huitième de fina­liste du Masters 1000 de Miami, a été battu par le jeune maro­cain de 18 ans, Karim Bennani, 731e joueur mondial ! 

Forcément ému après sa victoire en trois sets (6−4, 6–7 [5], 6–2), l’es­poir s’est laissé tomber au sol avant d’aller saluer son adver­saire. Il dispu­tait son tout premier match sur le circuit principal. 

Et la journée fut encore plus belle pour le tennis maro­cain puisque Taha Baadi (587e mondial à 24 ans) s’est lui imposé contre l’Australien Aleksandar Vukic (84e mondial) : 6–2, 3–6, 6–1.

Une journée histo­rique pour le tennis maro­cain qui atten­dait une victoire au niveau ATP depuis 2018 !

Publié le mardi 31 mars 2026 à 08:22

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

