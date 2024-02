Lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite au premier tour de l’ATP 250 de Marseille ce mardi, son quatrième revers en autant de matchs en 2024, Andy Murray, après être revenu sur certaines critiques et sur la grande diffé­rence entre les entraî­ne­ment et la compé­ti­tion, a cette fois évoqué la diffi­culté de retrouver de la confiance dans une période compliquée.

« Lorsqu’on n’ar­rive pas à gagner, on perd égale­ment la confiance, et je n’ai jamais connu cela dans ma carrière. Avant quand je perdais tôt sur un tournoi, d’ha­bi­tude je parve­nais dès la semaine suivante à faire mieux. Maintenant je perds plus souvent, et je n’ai pas d’ex­pé­rience pour ça. Et il y a aussi au des matchs comme la semaine dernière (à Montpellier face à Benoît Paire) où ça n’a pas été simple. »