Ce choc des géné­ra­tions entre Arthur Fils, 18 ans, et Stan Wawrinka, 37 ans, était très attendu à Marseille ce vendredi. Mais il n’a pas vrai­ment tenu ses promesses. Si le jeune fran­çais a réalisé un excellent match, le triple lauréat en Grand Chelem n’a lui jamais semblé dans son assiette.

Il faut dire que la soirée avait mal commencé pour Stan qui pous­sait une grosse colère en raison… d’une bouteille percée.

Le match démar­rait avec du retard, mais Arthur, qui atten­dait sage­ment de son côté du court, est resté imper­tur­bable, au contraire du Lausannois resté bloqué sur ce fâcheux épisode.

Solide, patient, concentré, Fils sauvait trois balles de break sur son premier jeu de service avant de dérouler. Il se montrait intrai­table au service et construi­sait parfai­te­ment ses points face à un Stan peu mobile, un peu « ailleurs ».

Il faisait la diffé­rence d’en­trée de deuxième set. Si Wawrinka jouait de plus en plus rapi­de­ment, enchaî­nait très vite aux chan­ge­ments de côté et lâchait ses coups, le protégé de Laurent Raymond gérait avec brio la fin de match.

Le match se concluait sur une double faute de Wawrinka. Arthur Fils s’im­po­sait 6–2, 6–3, en 1h07. Après Montpellier, il rejoint égale­ment le dernier carré à l’Open 13 Provence. Il affron­tera Benjamin Bonzi ou Alex de Minaur pour une place en finale.