En finale ATP pour la deuxième fois d’affilée après celle perdue face à Gaël Monfils à Rotterdam la semaine dernière, Félix Auger-Aliassime savait que son duel face à Gilles Simon en demi-finale de l’Open 13 risquait de lui faire mal aux jambes. Vainqueur 7-5, 7-6(2), le Canadien a parié sur sa jeunesse pour tenir les rallyes imposés par le Français : « Je suis resté solide malgré mon break de retard au premier set. Après Gilles m’a un peu aidé mais j’ai toujours cru en la victoire. Tout roule pour moi, même physiquement, c’est aussi la beauté d’avoir 19 ans, » a déclaré le 18e mondial au micro de RMC Sport.

Ce dimanche, Auger-Aliassime disputera sa cinquième finale de sa carrière, la deuxième en une semaine, alors qu’il a toujours échoué à ce stade. De quoi rajouter une pression supplémentaire avant le choc face à Stefanos Tsitsipas ? « Oui et non. C’est vrai que ce sera ma 5e finale, mais je veux prendre du plaisir avant tout. Je ne veux pas me mettre une grosse pression, je suis encore très jeune et je vais essayer de produire avant tout un bon match tout en étant motivé comme jamais pour gagner un premier titre. »