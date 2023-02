Lucide sur sa perfor­mance et la qualité de son adver­saire dans son discours lors de la remise des prix après sa défaite en finale de l’ATP 250 de Marseille face à Hubert Hurkacz, Benjamin Bonzi était partagé par la décep­tion de perdre une deuxième fois en finale cette saison et la satis­fac­tion d’avoir progressé et réalisé une belle semaine dans la cité phocéenne.

« C’était une bonne semaine. Malheureusement, aujourd’hui (dimanche), je n’ai pas pu l’emporter. Il jouait très bien. Il servait trop bien pour moi aujourd’hui. J’ai essayé de mettre la pres­sion dans le deuxième set pour aller au jeu décisif et voir ce qui se passe. Mais il était tout simple­ment trop fort. C’était quand même une bonne semaine avec beau­coup de choses à retenir et à améliorer, donc on verra au prochain tournoi. », a déclaré le Toulousain qui n’aura pas trop le temps de cogiter alors qu’il sera opposé à Mikael Ymer au premier tour de l’ATP 500 de Dubaï qui débute ce lundi.