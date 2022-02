Qualifié pour son tout premier quart de finale en carrière sur un tournoi ATP, Benjamin Bonzi était forcé­ment heureux lors de la confé­rence d’après match à Marseille tout en se proje­tant déjà sur son prochain adversaire.

« C’est mon premier quart de finale, c’est un petit cap en plus. C’est marrant de le faire à Marseille. J’apprends toutes les semaines, ça commence à rentrer. Il y a des trucs qui s’amé­liorent mais j’es­père que ça ne va pas s’ar­rêter là. Face à Aslan Karatsev (son adver­saire en quarts, ndlr) ? Encore un mec dange­reux. Ça va encore jouer dans la finesse (rires). Va falloir être prêt, me concen­trer sur mes jeux de service, pas lui donner d’oc­ca­sions. C’est un mec super agressif mais il peut y a voir beau­coup de déchets comme beau­coup de coups gagnants. À moi de le sortir de sa zone de confort et on verra ce qu’il se passe. »