Battu en finale par Hubert Hurkacz, Benjamin Bonzi a réalisé une belle semaine. Il a surpris beau­coup de spécia­listes par un jeu plus percu­tant et offensif qu’en Australie où il pouvait être parfois attentiste.

Forfait pour Dubai, car blessé aux adduc­teurs, il va prendre un peu de temps pour préparer le célèbre doublé Indian Wells/Miami.

Comme il l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe, il a encore beau­coup de travail pour viser plus haut.

« On travaille toujours sur le service, sur le fait d’être beau­coup plus percu­tant et plus régu­lier sur les deuxième, troi­sième frappes dans l’échange. Garder cette inten­sité assez haute dans l’échange. C’est souvent là que je suis le meilleur et que j’ar­rive à faire mal aux autres. Il y a encore tous les coups du tennis à bosser, plein de progrès à faire. Il n’y a pas de limite pour le moment. L’objectif de la saison, c’est de gagner le plus de matches possibles, que ce soit en 250, 500, 1000 ou Grand Chelem. On va faire le max sur chaque tournoi. On a envie d’aller plus haut »