27 octobre 2022. C’est la date à laquelle il fallait remonter pour voir Alexander Bublik remporter un match sur le circuit. En battant Filip Krajinovic au 1er tour à Marseille (5−7, 6–3, 6–4), le 50e mondial a mis fin à sa série de 10 défaites consé­cu­tives. Il a exprimé son soula­ge­ment après la rencontre avec une décla­ra­tion parti­cu­liè­re­ment forte.

« C’est ma première victoire, et c’est toujours diffi­cile. Je ne gagnais plus depuis octobre dernier ! Peut‐être qu’il y a 10 mois, je n’au­rais pas dit ça, mais je pense que chaque victoire compte quand vous ne parvenez plus à gagner. C’est comme si j’avais gagné un Grand Chelem », a lâché le Kazakh.