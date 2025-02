Ca commence à être vrai­ment dur pour les fans qui assis­te­ront à l’Open 13 cette semaine. Après les forfaits de Gaël Monfils et Arthur Fils, on vient d’ap­prendre que Giovanni Mpetshi Perricard s’est retiré lui aussi. Les quatre meilleurs Français au clas­se­ment devaient parti­ciper, mais il ne reste plus que le tenant du titre, Ugo Humbert.

🚨 OFFICIEL ! Déjà absent à Rotterdam, Giovanni Mpetshi Perricard déclare forfait pour le tournoi ATP 250 de Marseille cette semaine. 🤕❌ pic.twitter.com/b40uTbUFSw — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) February 10, 2025

Reste encore les grosses têtes d’af­fiches telles que Daniil Medvedev ou Hubert Huracz, mais les chou­chous du public s’en vont un à un…