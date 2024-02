Net vain­queur de Sebastian Korda pour démarrer son tournoi à Marseille, Grigor Dimitrov n’a pas tremblé face à un adver­saire de qualité.

Le Bulgare qui revient à son meilleur niveau depuis plusieurs mois a concré­tiser son dur labeur en rempor­tant le tournoi de Brisbane il y a quelques semaines, son premier tournoi depuis le Masters en 2017.

Plus ambi­tieux que jamais à 32 ans, celui qui est tête de série N°1 à Marseille s’est confié en confé­rence de presse, et ne compte pas cacher sa détermination.

« Je joue tous les tour­nois pour gagner. Ces derniers mois, j’ai travaillé sur beau­coup d’aspects de mon jeu. Je vois des choses que je peux mieux faire et des choses posi­tives. Tout cela me rend plus affamé, plus excité et plus engagé pour en demander encore plus. Je ne peux pas gagner tous les matchs mais je me donne les meilleures chances pour le faire. »