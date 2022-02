Mais que se passe‐t‐il avec Ugo Humbert ?

Depuis sa très belle victoire face à Daniil Medvedev lors de l’ATP Cup, le Tricolore n’est plus que l’ombre de lui‐même. Battu deux fois par Richard Gasquet, au premier tour de l’Open d’Australie et de Montpellier, et balayé par Cameron Norrie pour son entrée en lice à Rotterdam, l’ac­tuel 41e mondial traverse une période très compliquée.

Et à en croire le consul­tant Julien Varlet, présent ce mardi dans l’émis­sion Sans Filet de Winamax, le Messin n’au­rait pas vrai­ment la tête au tennis en ce moment. Sans en dire plus, il a sous‐entendu qu’Ugo aurait des problèmes d’ordre privée.

Quoiqu’il en soit, Humbert a d’ores et déjà déclaré forfait pour l’Open 13 de Marseille prévu la semaine prochaine, ce qui n’est évidem­ment pas une bonne nouvelle pour le tennis trico­lore qui se cherche tant bien que mal une relève à la géné­ra­tion des « mous­que­taires » d’au­tant que Lucas Pouille est égale­ment au plus mal, le Nordiste ayant récem­ment aban­donné au premier tour du Challenger de Cherbourg. Dur, dur…