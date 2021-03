Même s’il était forcé­ment heureux d’avoir signé la plus belle victoire de sa carrière, l’Alsacien qui est avant tout un joueur créatif et sensible, a tenu à préciser les choses et à rappeler le contexte de ce succès qui gâche forcé­ment la fête : « Je vais être honnête, cette victoire n’ar­ri­vera jamais à la cheville de certaines victoires ou émotions que j’ai pu vivre, notam­ment en Coupe Davis, où il y avait du monde dans les tribunes. Après au niveau du jeu, la manière c’est clair que je place ce match très haut, mais je ne peux m’empêcher d’être un peu triste de ne pas pouvoir partager tout ça. C’est pour cela que j’ai voulu être joueur de tennis, la chaleur du public, un peu le bordel sur un terrain, les émotions, et les fameux pop pop pop »

En demi‐finale, Pierre‐Hugues sera face à Ugo Humbert, selon nous, c’est lui le favori.