Rayonnant et perfor­mant depuis le début de la semaine, Pierre‐Hugues Herbert affronte donc Stefanos Tsitispas en quart de finale. L’Alsacien ne part pas logi­que­ment favori mais le moral tout comme la moti­va­tion d’au­tant que P2H est proche de son meilleur niveau en simple : « Je jouais déjà très bien en fin d’année. J’ai le senti­ment aujourd’hui de récolter les fruits de tout ce qu’on fait avec mon team. On est en indoor dans des condi­tions rapides. Je me suis d’ailleurs toujours senti bien ici dans ce palais des sports. Quel que soit la suite, je sorti­rais de cette semaine avec du positif ce qui n’a pas toujours été le cas depuis que l’on a repris dans les condi­tions que l’on connait. Et pour être franc, j’ai vrai­ment pas l’envie de m’ar­rêter là »

P2H n’a joué qu’une seule fois Tsitsipas, il mène 1 à 0, c’était en 2018 à Shenzen sur dur extérieur.