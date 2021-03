Malgré la défaite de Benjamin Bonzi plus tôt dans la journée, le tennis trico­lore a plutôt bonne mine à l’Open 13 Provence, avec les victoires de Pierre‐Hugues Herbert et d’Arthur Rinderknech. Le premier a sèche­ment éliminé un Nishikori très peu concerné (6–1, 6–4) tandis que le second, issu des quali­fi­ca­tions, a décroché sa toute première victoire sur le circuit prin­cipal en se débar­ras­sant du Kazakh Mikhaïl Kukushkin (1–6, 6–3, 6–2).

De très bonne augure pour la suite du tournoi en atten­dant les pres­ta­tions ce mardi de Jo‐Wilfried Tsonga, opposé à Feliciano Lopez et de Lucas Pouille face au Slovaque Molcan.