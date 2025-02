Malgré de sérieux maux de ventres, le numéro 1 fran­çais Ugo Humbert a remporté une victoire précieuse et en deux sets contre Alexander Bublik (7–6[7], 6–4) en huitièmes de finale à Marseille, où il est tenant du titre.

« J’avais la diar­rhée, je ne me sentais vrai­ment pas bien, j’avais super mal au ventre. J’ai fait l’er­reur de ne pas aller aux toilettes à la fin du premier. C’était compliqué, je n’ar­ri­vais plus à bouger. J’ai essayé de tenir au final ça m’a quand même relâché au service, j’ai plutôt bien servi. Et j’ai fait un super dernier jeu pour finir le match », a raconté le 17e mondial dans des propos reccueillis par L’Equipe.