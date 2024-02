S’il a battu son compa­triote Hugo Gaston (2−6, 6–1, 6–3, en 1h47 de jeu) en huitièmes de finale de l’ATP 250 de Marseille, Ugo Humbert n’était pas du tout satis­fait de sa perfor­mance mercredi.

« Je n’étais pas content de mon service. Et de plein de choses. Ça ne jouait pas très bien… Le match était bizarre à regarder, non ? La plupart des gens ne devaient pas comprendre ce qui se passait ! J’ai fait beau­coup de fautes dès le début, j’avais du mal à enchaîner mes frappes, je ne rentrais pas dans le combat. Après, c’est lui qui a commencé à moins bien jouer, j’ai juste essayé d’être un peu plus solide, de me calmer un peu. À la fin du troi­sième set, c’était un peu mieux dans l’en­chaî­ne­ment de mes frappes. Je suis content de m’en être sorti. J’ai essayé de trouver des solu­tions. Mais le niveau n’était pas là aujourd’hui », a reconnu le 21e mondial dans des propos rapportés par L’Equipe.

Pour une place dans le dernier carré, Humbert affron­tera le vain­queur du match entre Emil Ruusuvuori et Alejandro Davidovich Fokina.