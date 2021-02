On connaît désor­mais la liste offi­cielle des joueurs pré­sents à l’Open 13 du 15 au 21 février. Une fois de plus, Jean‐François Caujolle a réuni plu­sieurs des meilleurs joueurs de la pla­nète. Comme annon­cé pré­cé­dem­ment, Medvedev, Tsitsipas et Berretini sont les prin­ci­pales têtes de série. Seront éga­le­ment de la par­tie : Sinner, Khachanov, Tsonga, Humbert ou encore Nishikori. Tsitsipas gardera‐t‐il son trône dans la ville pho­céenne ? Réponse dans un peu plus d’un mois.