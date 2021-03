On le savait, l’Open 13 Provence a attiré du très beau monde cette année encore. Le tirage au sort est tombé, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il promet une grande semaine. Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas, double tenant du titre, sont les deux favoris de leur partie de tableau. Jannik Sinner et Karen Khachanov pour­raient avoir un coup à jouer dans la partie de tableau du russe. A noter que Kei Nishikori, très perfor­mant à Rotterdam, jouera Pierre‐Hugues Herbert au 1er tour. Jo‐Wilfried Tsonga, qui effectue son grand retour après 13 mois sans compé­ti­tion, a lui hérité de Feliciano Lopez. Un match qui s’an­nonce très diffi­cile pour le Français.

Vivement lundi pour le début de cet ATP 250…