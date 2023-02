Placé pendant la même semaine que l’ATP 250 de Doha et l’ATP 500 de Rio de Janeiro sur lesquels plusieurs stars du circuit sont enga­gées, l’Open 13 Provence de Marseille a en plus été frappé par une vague de forfaits ces derniers jours.

Car après Gaël Monfils, Karen Khachanov et Pablo Carreno Busta, c’est carré­ment la tête de série numéro une, Holger Rune, qui s’est retiré du tableau ce vendredi en raison d’une bles­sure au poignet.

Conséquence directe, le plateau n’a plus du tout la même allure qu’il y a encore quelques semaines d’au­tant que le tournoi pour­rait encore perdre sa tête de série numéro 2, Jannik Sinner, qui pour­rait clai­re­ment faire l’im­passe sur le tournoi marseillais alors qu’il est toujours engagé à Rotterdam, une semaine après avoir décroché le titre à Montpellier.

À noter les deux invi­ta­tions accor­dées aux deux espoirs trico­lores, Arthur Fils, 117e mondial et révé­la­tion de l’Open Sud de France, et Lucas Van Assche, 152e et vain­queur de Roland‐Garros junior en 2021 face… à Arthur Fils.