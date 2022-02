Grâce à sa victoire contre Corentin Moutet mardi, la deuxième de sa saison seule­ment pour 5 défaites, Hugo Gaston s’offre le droit de défier Stefanos Tsitsipas ce jeudi à 19h à Marseille. L’occasion idéale de se tester et de poten­tiel­le­ment se relancer défi­ni­ti­ve­ment après un début de saison compliqué, sur lequel revient son entraî­neur, Marc Barbier, pour L’Equipe.

« Hugo rentre vrai­ment sur le grand circuit. Il a toujours eu besoin d’un petit temps d’adap­ta­tion. Il est très fier d’être là, avec son clas­se­ment plutôt que sur invi­ta­tion, mais main­te­nant, il faut se mettre au boulot et gagner des matches. Il n’y a pas d’ur­gence, il n’y a pas le feu. C’est le chemi­ne­ment normal de l’ap­pren­tis­sage d’un jeune joueur. Récemment, il me disait : « Je ne suis pas du tout dans le même état d’es­prit que l’an dernier. » L’an passé, il se deman­dait comment faire pour gagner un match. Il ne savait plus gagner un match. Là, pas du tout. Hier (mardi), il y a eu un gros soula­ge­ment car il a ouvert son comp­teur cette année en tableau prin­cipal d’ATP. »