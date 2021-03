Après son succès face à P2H lors d’une très belle finale, le Russe était plutôt rassuré sur son niveau de jeu. Ce trophée, le sur le circuit ATP était impor­tant pour lui surtout après son raté l’année dernière. C’est aussi son 10ème trophées dans sa carrière en 17 finales jouées. Deuxième mondial ce lundi, Daniil a main­te­nant plus peur d’af­fi­cher des objec­tifs très élevés : « Je ne sais pas si je devien­drai N°1 dans ma vie ou pas. Mais je vais faire de mon mieux à l’en­traî­ne­ment et sur le terrain pour essayer de prendre le plus de points et, à un moment, devenir N°1 ».

Pour parvenir d’at­teindre cet objectif, il conviendra de rajouter, gagner au moins un ou deux tour­nois du Grand Chelem.…