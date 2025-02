En confé­rence de presse à Marseille après sa défaite en demi‐finales contre le jeune serbe Hamad Medjedovic (6−3, 6–2), Daniil Medvedev a commenté l’ac­cord entre l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) et Jannik Sinner, ayant débouché sur une suspen­sion de trois mois pour le numéro 1 mondial.

« On peut discuter des heures de ce sujet qu’on va appeler poli­tique. Tout le monde peut avoir un avis. Je ne vais pas dire trop de choses mais j’es­père qu’à partir de main­te­nant, tout le monde pourra discuter avec l’AMA et se défendre comme Jannik Sinner. Si l’AMA te dit, ‘voilà, on a trouvé ça, c’est 2 ans de suspen­sion’, toi tu réponds : ‘Bah non, je veux 1 mois’ (rire). J’espère que ça va créer un précé­dent et que les joueurs pour­ront mieux se défendre. Sinon, ce serait bizarre. Ce n’est pas Jannik qui a discuté avec eux mais son avocat. Mais j’es­père que même les joueurs qui ne pour­ront pas payer d’avocat auront la possi­bi­lité de se repré­senter et de se défendre. C’est un mauvais signal si Sinner est le seul à pouvoir faire ça mais c’est un très bon signal si après ça, tout le monde pourra faire la même chose. »