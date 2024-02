Ça sent clai­re­ment la fin, même si l’on aime­rait que la carrière de Richard Gasquet dure éternellement.

Battu pour la quatrième fois de suite en 2024 au premier tour d’un tournoi sur le circuit prin­cipal, ce lundi face à Roberto Bautista Agut à Marseille, Richard Gasquet, 131e joueur mondial cette semaine, a certai­ne­ment disputé son dernier tournoi dans la cité phocéenne.

C’est en tout ce que son niveau actuel et ses propos laissent entendre…

« Oui, la sortie du top 100 était un peu diffi­cile. Je savais que ça allait arriver un jour ou l’autre. Je ne pensais pas rester dans les 100 autant de temps. Je me doutais qu’a­près Auckland (avec la défense de son titre), ça deve­nait inéluc­table. C’est juste qu’il ne faut pas souf­frir sur le court. C’est ça qui me fera arrêter : la souf­france physique. Si je sens que je n’ar­rive plus à gagner un match, ou si je souffre, si je n’ar­rive plus à arquer, à faire l’ef­fort… Là, c’est un peu plus dur que l’an passé. Je n’ai pas fait de bons résul­tats en 2024. Depuis trois, quatre, mois, je n’ai pas très bien joué. Il y a eu une petite recu­lade, quand même… Murray l’a eue aussi. Tu sens que tu as un peu moins de jambes. Mais tu vibres toujours, quand même. Tant qu’il y a une petite étin­celle… Je suis content de jouer à Montpellier, à Marseille. Vous savez, je n’ai pas de pres­sion parti­cu­lière. Quand ça doit s’ar­rêter, ça s’ar­rê­tera de soi‐même. Ce qui est bien, c’est que j’au­rais donné jusqu’au bout et je n’ai pas de regrets. J’ai déjà repoussé telle­ment loin… », a déclaré Richard Gasquet chez nos confrères de L’Équipe.