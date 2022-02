Felix Auger‐Aliassime avait deux idoles quand il était jeune, Roger Federer et Rafael Nadal, ainsi qu’une réfé­rence : Jo‐Wilfried Tsonga. Ce jeudi aux alen­tours de 15h30 à Marseille, il va l’af­fronter pour la première fois. Le Français a d’ailleurs raconté une anec­dote avec FAA qui date de plusieurs années avant leur duel.

« Félix est un joueur qui m’a vu jouer à la télé quand il était plus jeune. Je me rappelle avoir discuté avec ses parents quand il avait 15 ans : il était déjà très promet­teur et très sérieux. On lui promet­tait déjà l’avenir qu’il a aujourd’hui, il va conti­nuer à progresser. Je suis certain qu’il peut faire tomber encore certaines barrières et aller encore plus haut », a affirmé Jo, vain­queur de Gilles Simon au 1er tour de l’Open 13.