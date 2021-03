Même si le stade était vide, il y avait de l’émo­tion hier soir quand Jo a pu lever les bras après sa première victoire depuis plus d’un an. Devant le micro pour les télés du monde et en anglais le Tricolore parve­nait à maitriser ses émotions. Par la suite en confé­rence de presse virtuelle, il était plus ému, plus précis, joyeux et on le comprend d’avoir pu enfin boucler un match au plus haut‐niveau : « Je suis forcé­ment ému. Ce fut un long chemin pour arriver jusque là. Presque un an et demi…J’ai eu mal pendant des mois et des mois, ça a été dur. Je n’ar­ri­vais plus à porter mon fils. Je n’ar­ri­vais plus à lui courir après, je n’ar­ri­vais plus à faire du sport…Et aujourd’hui, j’en suis là, je suis à Marseille dans un tournoi que je chéris parti­cu­liè­re­ment depuis el début. Et c’est ici que je gagne à nouveau, c’est émouvant »