Contrairement au direc­teur du tournoi de Montpellier, celui de l’Open 13 Provence de Marseille, Jean‐François Caujolle, n’a pas oublié tout ce qu’a fait Jo‐Wilfried Tsonga pour le tennis trico­lore ces 15 dernières années.

Prévu la semaine prochaine (du 14 au 20 février) avec un plateau toujours aussi impres­sion­nant où quatre membres du top 10 seront présents (Tsitsipas, Rublev, Auger‐Aliassime et Sinner), l’or­ga­ni­sa­tion de l’ATP 250 marseillais a donc décidé d’ac­corder une invi­ta­tion plus que logique au triple vain­queur de l’évè­ne­ment (2009, 2013 et 2017).

Battu de peu par Hubert Hurkacz cette semaine à Rotterdam, il ne fait aucun doute que le Manceau aura à cœur d’ho­norer cette wild car de la meilleure des manières, à condi­tion bien sûr que le tirage au sort du tableau ne soit pas trop rude.