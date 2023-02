Quelques jours après sa sortie remar­quée sur le tennis fran­çais, Stanislas Wawrinka s’ap­prête juste­ment à défier le plus grand espoir trico­lore en quarts de finale à Marseille : Arthur Fils. Interrogé en confé­rence de presse sur les possibles dangers de l’en­goue­ment média­tique autour du jeune fran­çais de 18 ans, le triple lauréat en Grand Chelem a répondu franchement.

« Un moment donné, en tant que joueur, on peut pas se trouver des excuses. Quand on est fort, on est fort. On a tous nos diffi­cultés dans tous nos pays. Dans tous les pays il y a la presse, pour, contre. Si un joueur est amené à gagner des Grands Chelems, à être numéro 1, il le sera peu importe ce qui se passe autour », a estimé le Lausannois.