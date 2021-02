Carlos Alcaraz n’a pas le temps. À seule­ment 17 ans, l’Espagnol vient de rem­por­ter sa deuxième vic­toire sur le cir­cuit ATP et sa pre­mière face à un top 15 mon­dial en bat­tant presque trop faci­le­ment David Goffin (6–3, 6–3 en 1h). Cas contact et donc enfer­mé pen­dant 15 jours dans sa chambre d’hô­tel, le pou­lain de Juan Carlos Ferrero n’a jamais accu­sé le coup, bien au contraire comme il l’ex­plique sur le site espa­gnol de l’ATP.

« Les sen­ti­ments sont très bons. Pouvoir battre Goffin, 15e mon­dial, me donne beau­coup de confiance en moi pour abor­der les matchs sui­vants. Je ne suis pas sur­pris de mon niveau. En qua­ran­taine j’ai essayé de res­ter phy­si­que­ment bien. J’avais un plan de tra­vail tous les jours et j’ai tout sui­vi à la lettre. Cela m’a aidé à être en bonne forme phy­sique dans ce tour­noi. En ce moment, je vais bien, mon niveau de ten­nis est bon et j’ai hâte de conti­nuer », a décla­ré le Murcien qui affiche une grande et belle confiance à seule­ment 17 ans.

« Comme je l’ai dit à Rio, je rentre tou­jours sur le court en pen­sant que je peux gagner, peu importe l’ad­ver­saire. Il est essen­tiel de pen­ser posi­ti­ve­ment et en tant que gagnant. Goffin est un grand joueur, mais j’ai tou­jours pen­sé que si je conti­nuais à jouer avec ce niveau éle­vé, je pour­rais rem­por­ter le match. »