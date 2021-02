Carlos Alcaraz s’af­firme de plus en plus comme la future sen­sa­tion à suivre dans le monde du ten­nis. Déjà pré­sen­té comme le « pro­chain Nadal », le jeune Espagnol (17 ans) a frap­pé un grand coup en éli­mi­nant David Goffin, 14ème joueur mon­dial et tête de série numé­ro 1 du Great Ocean Road Open de Melbourne. S’il n’é­vo­luait cer­tai­ne­ment pas à son meilleur niveau pour sa reprise, le Belge n’a pas man­qué de féli­ci­ter son adver­saire du jour à l’is­sue de la rencontre.

« Alcaraz a joué un match incroyable. Il est jeune mais il est déjà un joueur très talen­tueux : il frappe la balle très fort et était vrai­ment agres­sif aujourd’­hui. Ce n’é­tait pas mon meilleur match mais il a joué de manière for­mi­dable. Carlos avait un niveau éle­vé, son repos a été super tout comme son jeu. »

Le jeune homme va devoir s’ha­bi­tuer à ce genre de louanges. Ce ne sont pro­ba­ble­ment que les pre­mières d’une longue série…