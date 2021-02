Bilan miti­gé pour le ten­nis mas­cu­lin fran­çais après la jour­née de mer­cre­di. Si Adrian Mannarino et Ugo Humbert se sont tous les deux incli­nés, l’un face à l’Américain Giron (3–6, 4–6) et l’autre face au local Duckworth (6–7(6), 4–6), Jérémy Chardy et Corentin Moutet ont sau­vé les meubles. Le pre­mier, par­ti­cu­liè­re­ment en forme en ce début d’an­née (demi‐finaliste à Antalya) a maté son com­pa­triote Gilles Simon (6–3, 6–4) tan­dis que le second n’a pas trem­blé face au vété­ran et ter­rien espa­gnol Albert Ramos (6–4, 6–4).

Seuls Tricolores qua­li­fiés pour les hui­tièmes, Chardy affron­te­ra Taylor Fritz tan­dis que Moutet aura l’op­por­tu­ni­té de ven­ger Ugo Humbert face à James Duckworth.