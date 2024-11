Tombeur de Cameron Norrie en finale et vain­queur du Moselle Open, Benjamin Bonzi a rendu un vrai service aux orga­ni­sa­teurs qui ont connu une semaine diffi­cile. Pour lui, c’est une grande première après avoir atteint deux finales en 2023 à Marseille et à Pune.

Forcément, Benjamin avait du mal à y croire d’au­tant qu’il était assez loin de cette réalité il y a quelques mois. Heureux, il s’est confié auprès de nos confrères de L’Équipe.

« J’ai gagné sept matches, je n’ar­ri­vais pas ici avec cette ambition‐là de base même si j’avais très bien joué ces dernières semaines et que j’avais retrouvé le tennis que j’avais l’année dernière et l’état sur le terrain dans lequel j’étais. Je voulais me faire plaisir, faire de bons matches. Au final j’ai réussi à tenir hyper bien le truc toute la semaine, à monter en puis­sance tennis­ti­que­ment. Je suis très content d’avoir joué cette finale de cette manière. J’avais de très grosses inten­tions tout de suite, je ne voulais pas le laisser jouer. Je voulais lui rentrer dedans, ça a provoqué des fautes et quelques brèches mais je suis content de l’avoir joué de cette manière. Je finis l’année sur un titre, mon premier, c’est incroyable. »