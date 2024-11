Il fallait s’at­tendre à une demi‐finale élec­trique à Metz entre Corentin Moutet et Cameron Norrie, deux joueurs au tempé­ra­ment de feu. Et elle a eu lieu, sans que les deux hommes ne fran­chissent la ligne rouge, malgré un fracas­sage de raquette du fran­çais, quelques gestes pour cham­brer et une célé­bra­tion rageuse de Norrie à un mètre de Moutet.

« Comment ils ont fait pour ne pas s’étriper ? Depuis le 1er point, ils se sont cher­chés. Mais personne n’a craqué. D’ailleurs, Norrie a dit qu’il adorait regarder jouer Moutet. À Metz, il le bat 6–2 7–6(5), et s’offre sa première finale depuis Rio (février 23), où il avait battu Alcaraz ! », a souligné le jour­na­liste Benoît Maylin.

En finale du Moselle Open, Norrie affron­tera le vain­queur du match entre l’Américain Alex Michelsen et le Français Benjamin Bonzi.